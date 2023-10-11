Швеция, Норвегия и Дания поставят Украине боеприпасы на сумму $55,4 млн

Скандинавские страны готовят совместную поставку боеприпасов для Украины на общую сумму 600 млн крон ($55,4 млн), из которых 180 млн приходятся на Швецию, 200 млн - на Норвегию и 220 млн - на Данию. Об этом сообщает норвежская газета Aftenposten.

"Мы используем оборонное соглашение с [компанией] Nammo [Nordic Ammunition Company], что позволяет нам резко увеличить производство [боеприпасов]", - сказал на совместной пресс-конференции в Брюсселе министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Как сообщается в заявлении Минобороны Дании, закупка боеприпасов осуществляется через оборонное сотрудничество Северных стран Nordefco (Nordic Defence Cooperation, "Северное оборонное сотрудничество").

"Цель совместных закупок состоит в том, чтобы страны могли послать промышленности четкий сигнал о необходимости наращивания производственных мощностей путем объединения ресурсов и размещения более крупных заказов. Страны Северной Европы также будут укреплять совместное производство артиллерийских боеприпасов под эгидой Nordefco", - поясняется в сообщении.

Ожидается, что снаряды будут поставлены на Украину в течение 2024 года.