Российские военные образовали «мешок» в Авдеевке

Российские военные образовали «своеобразный мешок» в Авдеевке, наступая с северного и южного направлений, заявил в беседе с РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, бойцам ВС РФ удается закрепиться на новых позициях и двигаться дальше.

[В Авдеевке] есть продвижение с двух сторон, по сути, как мы видим сейчас, происходит образование «своеобразного мешка», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что в результате наступательных действий ВС РФ погибло большое количество украинских военных. Кроме этого, были уничтожены опорные пункты ВСУ и склады с боеприпасами, которые располагались как в самой Авдеевка, так и на территории коксохимического завода.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский сообщил, что Вооруженные силы России резко активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях. По его словам, за прошедшие сутки российская армия сумела значительно ухудшить положение противника и выйти на новые рубежи.

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, 11 октября российские войска подошли к селу Бердычи на северо-западе от Авдеевки. Он отметил, что контроль над населенным пунктом позволит выйти к путям снабжения местной группировки ВСУ.