Newsweek: В элитной бригаде ВСУ «Магура» начался раздор из-за руководства
В элитной 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» начался разлад из-за трудностей в общении с руководством. Старшие офицеры не могут договориться, как правильно управлять подразделением, обвиняя друг друга в ошибках.
— Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя, — говорится в сообщении.
Из-за ошибок руководства при контрнаступлении бойцы получили приказ, который привел к большим потерям среди военнослужащих, сообщает «Lenta.ru», ссылаясь на Newsweek.
9 октября президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюру. В середине сентября правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.
Прежний глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке. Вместо него на должность руководителя оборонного ведомства Зеленский предложил кандидатуру Рустема Умерова, главы Фонда государственного имущества. Что известно об Умерове, выясняла «Вечерняя Москва».
По мнению газеты The New York Times, Резникова могли отстранить от работы из-за затянувшегося конфликта с Россией. Помимо этого, украинские общественные организации и СМИ часто критиковали его из-за коррупции в армии.