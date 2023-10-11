В элитной 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» начался разлад из-за трудностей в общении с руководством. Старшие офицеры не могут договориться, как правильно управлять подразделением, обвиняя друг друга в ошибках.

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— Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя, — говорится в сообщении.

Из-за ошибок руководства при контрнаступлении бойцы получили приказ, который привел к большим потерям среди военнослужащих, сообщает «Lenta.ru», ссылаясь на Newsweek.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюру. В середине сентября правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.