В Израиле назвали цели операции в секторе Газа

Главные цели военной операции в секторе Газа состоят в предотвращении всех возможных сценариев совершения терактов, рассказал РИА Новости пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор. Он добавил, что переговоры с Палестиной могут быть возобновлены только после достижения целей операции.