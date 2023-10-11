В Израиле назвали цели операции в секторе Газа
Главные цели военной операции в секторе Газа состоят в предотвращении всех возможных сценариев совершения терактов, рассказал РИА Новости пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор. Он добавил, что переговоры с Палестиной могут быть возобновлены только после достижения целей операции.
Ее (наземной операции. — NEWS.ru) главные цели — предотвратить все возможные сценарии совершения терактов на территории Израиля, устранить любые угрозы и обеспечить безопасность в нашей стране на долгие годы, — сказал представитель ведомства.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов предрек израильской армии серьезные проблемы при вступлении в сектор газа. По его словам, израильские военные давно не вели боевых действий в городских условиях, поэтому палестинцам выгодно навязать им уличные бои.