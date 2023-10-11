Египет предложил короткое перемирие для доставки гумпомощи в сектор Газа
Египет предложил заключить короткое перемирие между Израилем и ХАМАС для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на анонимные источники.
Отмечается, что согласно предложению Египта, перемирие может быть заключено на 6 часов. Как сообщают источники, такие планы представители Египта обсудили с США и другими странами. Предполагается, что поставка гуманитарной помощи будет осуществляться через границу с сектором Газа в условиях ограниченного прекращения огня — через пограничный переход Рафах.
7 октября военное крыло ХАМАС совершило массированную атаку на Израиль. Позже палестинское движение заявило о начале операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. В свою очередь, Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.