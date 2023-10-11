Киев начал войну на Украине в 2014 году, когда после госпереворота, который поддержали США и Европа, были боевые действия на юго-востоке страны. Об этом в ходе пленарного заседания международного форума Российская энергетическая неделя заявил Владимир Путин .

"Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков, и никто не обращал на это внимание. Все обратили внимание только на то, когда мы начали действия, направленные на прекращение этой войны", – подчеркнул он.

"Плюс еще войну там раскачали с 2014 года, а потом уже отказались и от плана мирного регулирования, на основе документов, подписанных в Минске. И более того, откровенно сказали публично, что и не собирались этого выполнять, водили нас просто за нос", – добавил он.

Путин также указал, что все обратили внимание на ситуацию в Донбассе только с началом спецоперации. Ранее Владимир Путин в ходе Валдайского форума, отвечая на вопрос об окончании спецоперации, сказал, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности народов России. По его мнению, это более сложный вопрос, чем территория. Глава государства подчеркнул, что РФ в рамках СВО защищает свои традиции, культуру и своих людей. Действия ВС РФ на Донбассе обусловлены в первую очередь целями защиты людей, отметил он.