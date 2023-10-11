ХАМАС объявил об обстреле израильского аэропорта Бен-Гурион

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявили об обстреле международного аэропорта имени Бен-Гуриона в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА «Новости».

В заявлении также сказано, что обстрел аэропорта является ответом на удары по мирным жителям Палестины.

«Бригады "Аль-Кассам" обстреляли аэропорт Бен-Гуриона ракетным залпом в ответ на удары по мирным жителям», — сказано в сообщении.

Напомним, что 7 октября Израиль подвергся масштабной атаке со стороны военного крыла ХАМАС. Позже палестинское движение заявило о начале операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. В свою очередь, Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.