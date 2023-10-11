ВС России уничтожили переправы через реку Оскол для сковывания ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько переправ через реку Оскол в Харьковской области для сковывания Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«За последнее время наши войска ракетными ударами уничтожили несколько переправ через реку Оскол, чтобы исключить для ВСУ [возможность] использовать их как пути снабжения», — рассказал он.

По его словам, уничтожение переправ сильно затруднило проведение ротации и подвоз боекомплекта для украинских военных.

Ранее Ганчев заявил, что ВСУ активно укрепляют оборонительные позиции в Харьковской области. Он уточнил, что траншеи роют прямо посреди центральных районов городов, уничтожая при этом подземные коммуникации.