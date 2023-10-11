Российская журналистка попала под обстрел в Израиле

Корреспондент «Газеты.Ru» Мария Каримова попала под обстрел группировки ХАМАС в Израиле. Об этом издание сообщает в Telegram.

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В сообщении говорится, что боевики ХАМАС ударили по израильскому городу Ашкелон, где сейчас находится российская журналистка.

«Наш корреспондент Мария Каримова сообщила, что попала под обстрел, когда выходила из магазина», — также сообщает «Газета.Ru».

Об обстрелах Ашкелона стало известно 10 октября. ХАМАС сообщило, что обстреливает город в «ответ на перемещение гражданского населения [со стороны израильских представителей]». Представители группировки призвали мирных жителей покинуть дома, находящиеся в районе сектора Газа.