Лига арабских государств потребовала снять блокаду сектора Газа
Лига арабских государств (ЛАГ) по итогам чрезвычайной сессии в Каире опубликовала заявление с требованием снять блокаду сектора Газа, передает ТАСС.
В организации потребовали прекратить блокировать территорию и начать работу над созданием Палестинского государства.
«Подтверждаем нашу политическую и экономическую поддержку палестинской автономии», - сказано в заявлении.
В секторе Газа 11 октября из-за нехватки топлива остановилась единственная электростанция. Местные власти заявили, что в настоящее время работают только дизель-генераторы, но запас топлива для них также ограничен.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее объявил о тотальной блокаде сектора Газа, напоминает «Радиоточка НСН»