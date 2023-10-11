Война в Израиле: последние новости на сегодня, 11 октября

Противостояние Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжается пятый день, количество жертв с обеих сторон выросло до почти 2300 человек. Последние новости о конфликте и его последствиях - в материале «Рамблера».

Количество жертв и пострадавших

Количество погибших палестинцев в секторе Газа возросло до 1 055 человек, пострадали 5 184 жителя региона, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Палестины.

В Израиле заявили о 1,2 тысячи жертв и трех тысячах пострадавших, передает CNN.

Армия Израиля призвала 300 тысяч резервистов

Израиль призвал 300 тысяч резервистов, сообщил CNN представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) майор Дорон Спилман.

Спилман подчеркнул, что Израиль «готовится к любому сценарию», продолжая концентрировать наземные силы, включая пехотные и бронетанковые части, вдоль своей южной границы. Представители ЦАХАЛ сообщили, что барьер вокруг сектора Газа восстановлен.

Израиль нанес удар по территории Ливана

Израиль нанес удар по территории Ливана после того, как противотанковые ракеты были выпущены по военному посту Армии обороны Израиля недалеко от ливанской границы, сообщает The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

Россиян призвали покинуть Израиль, пока это возможно

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов призвал россиян не дожидаться дальнейшего обострения обстановки и воспользоваться оставшимися пока регулярными рейсами, чтобы покинуть Израиль, пишут «Известия».

Викторов подтвердил, что пока известно о гибели четверых россиян в Израиле, еще шестеро граждан РФ считаются пропавшими без вез вести, передает «Интерфакс».

Удары ХАМАС по Ашкелону