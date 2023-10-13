ВС РФ отразили атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины", - уточнил он.

По словам Савчука, потери украинских войск на этом направлении составили около 40 военнослужащих, уничтожен пикап. В ходе контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены около 15 артиллерийских расчетов противника.