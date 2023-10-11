Вооружённые силы России поразили штурмовик Су-25 украинских Воздушных сил на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражён штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сводке.

Кроме того, российская армия уничтожила радиолокационную станцию обнаружения целей СТ-68У в районе Маловарваровки Николаевской области.