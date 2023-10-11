Военный эксперт Баранец: зима на Украине не пощадит никого

Столтенберг, ты дурак! Зима разве играет только на российскую сторону или она одинаково влияет и на состояние украинцев, дурачок из Брюсселя? Зима – это не подкупленный футбольный судья. Мы же не можем приказать зиме - накрой сорокоградусным морозом войска Зеленского, а нам подкинь тепло. Это же глупость, — написал Баранец.