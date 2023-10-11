Зеленский попросил ЕС поставить Киеву ПВО большой дальности в ходе встречи в формате Рамштайн
Президент Украины Владимир Зеленский попросил участников контактной группы по поставкам вооружений Киеву в формате Рамштайн передать Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) большой дальности.
Отмечается, что украинский президент сделал упор на то, что ПВО большой дальности может обеспечить безопасность коридоров в Черном море и регионе Дуная, передает ТАСС.
При этом Зеленский отметил, что дополнительные системы ПВО придадут Киеву уверенности в том, что ВСУ будет способно решить проблему управляемых авиабомб ВС России.
Ранее Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией.