$99.93-1.42105.69-1.35

Зеленский попросил ЕС поставить Киеву ПВО большой дальности в ходе встречи в формате Рамштайн

Президент Украины Владимир Зеленский попросил участников контактной группы по поставкам вооружений Киеву в формате Рамштайн передать Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) большой дальности.

Зеленский попросил ЕС поставить Киеву ПВО большой дальности
© globallookpress.com

Отмечается, что украинский президент сделал упор на то, что ПВО большой дальности может обеспечить безопасность коридоров в Черном море и регионе Дуная, передает ТАСС.

При этом Зеленский отметил, что дополнительные системы ПВО придадут Киеву уверенности в том, что ВСУ будет способно решить проблему управляемых авиабомб ВС России.

Ранее Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией.