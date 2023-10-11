На Украине начали устанавливать 100-мм пушки на грузовики Tatra 815
Украинские боевики стали устанавливать 100-мм зенитные орудия КС-19 старого советского комплекса противовоздушной обороны на шасси чешских вездеходов Tatra 815.
По меньшей мере, две таких самоходных артиллерийских установки поступили на вооружение 241-ой отдельной бригады так называемой территориальной обороны Киева.
Ранее сообщалось, что это соединение получило буксируемые версии таких пушек, которые были доставлены с одной из баз хранения.
Поскольку при выстрелах автомобили сильно раскачивало, они оборудовали четырехосные полноприводные импортные вездеходы заимствованными со строительной техники "лапами" - аутригерами, при этом на показанных машинах они разные.
Вообще, создается впечатление, что если первую установку еще как-то старались сделать, то вторая уже выглядит максимально бюджетно.
Наибольшая дальность стрельбы КС-19 составляет двадцать один километр. Скорострельность - до пятнадцати выстрелов в минуту.
Ранее в ВСУ также активно применялись 57-мм орудия зенитно-артиллерийского комплекса С-60, которые, как правило, устанавливали на КрАЗы различных модификаций. Однако, видимо, большая часть из них уничтожена российскими бойцами, и ВСУ вынуждены ставить в строй вот такие самоделки.