На Украине начали устанавливать 100-мм пушки на грузовики Tatra 815

Украинские боевики стали устанавливать 100-мм зенитные орудия КС-19 старого советского комплекса противовоздушной обороны на шасси чешских вездеходов Tatra 815.

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По меньшей мере, две таких самоходных артиллерийских установки поступили на вооружение 241-ой отдельной бригады так называемой территориальной обороны Киева.

Ранее сообщалось, что это соединение получило буксируемые версии таких пушек, которые были доставлены с одной из баз хранения.

Поскольку при выстрелах автомобили сильно раскачивало, они оборудовали четырехосные полноприводные импортные вездеходы заимствованными со строительной техники "лапами" - аутригерами, при этом на показанных машинах они разные.

Вообще, создается впечатление, что если первую установку еще как-то старались сделать, то вторая уже выглядит максимально бюджетно.

Наибольшая дальность стрельбы КС-19 составляет двадцать один километр. Скорострельность - до пятнадцати выстрелов в минуту.