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В ЦАХАЛ подтвердили, что боевики ХАМАС убивали детей в Израиле

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ может подтвердить сообщения о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС убивали и обезглавливали детей в ходе проникновения на израильскую территорию в минувшие выходные. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам Конрикуса, соответствующую информацию об обстоятельствах гибели детей предоставил коронер, посетивший кибуц Беэри, где боевики уничтожили десятки мирных жителей.

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«Нам потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему осознать и подтвердить это сообщение, и было трудно поверить, что даже ХАМАС мог совершить такой варварский акт», — сказал представитель ЦАХАЛ.

Израильские военные показали иностранным журналистам последствия атаки ХАМАС на кибуц Кфар-Аза. Спасатели заявили, что в домах нашли множество тел, убитыми оказались целые семьи. По оценкам военных, в кибуце погибли не менее 40 детей. Они также заявили журналистам, что у некоторых из них были отрезаны головы. Власти Израиля не подтверждали эти данные, а СМИ не публиковали доказательства слов спасателей. При этом в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа 950 человек погибли, еще 5 тысяч получили ранения различной степени тяжести.

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