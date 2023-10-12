В ЦАХАЛ подтвердили, что боевики ХАМАС убивали детей в Израиле

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ может подтвердить сообщения о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС убивали и обезглавливали детей в ходе проникновения на израильскую территорию в минувшие выходные. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Нам потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему осознать и подтвердить это сообщение, и было трудно поверить, что даже ХАМАС мог совершить такой варварский акт», — сказал представитель ЦАХАЛ.

Израильские военные показали иностранным журналистам последствия атаки ХАМАС на кибуц Кфар-Аза. Спасатели заявили, что в домах нашли множество тел, убитыми оказались целые семьи. По оценкам военных, в кибуце погибли не менее 40 детей. Они также заявили журналистам, что у некоторых из них были отрезаны головы. Власти Израиля не подтверждали эти данные, а СМИ не публиковали доказательства слов спасателей. При этом в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа 950 человек погибли, еще 5 тысяч получили ранения различной степени тяжести.