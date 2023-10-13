В МО РФ сообщили об уничтожении двух танков и БМП с пехотой ВСУ в районе Артемовска

"При выполнении боевой задачи уничтожили два танка противника и один Bradley. Отработали быстро, четко, слаженно, без потерь. Потери в технике были у ВСУ, и в пехоте тоже потери были", - рассказал боец расчета с позывным Бурят на видео, которое предоставили ТАСС.