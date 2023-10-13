В МО РФ сообщили об уничтожении двух танков и БМП с пехотой ВСУ в районе Артемовска

Расчет ПТРК "Фагот" ВДВ России уничтожил два украинских танка и произведенную США БМП Bradley с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
"При выполнении боевой задачи уничтожили два танка противника и один Bradley. Отработали быстро, четко, слаженно, без потерь. Потери в технике были у ВСУ, и в пехоте тоже потери были", - рассказал боец расчета с позывным Бурят на видео, которое предоставили ТАСС.
В Минобороны РФ добавили, что расчет ПТРК также уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в лесной посадке в районе Артемовска.