В Египте ответили на слухи о попытке предупредить Израиль об атаке ХАМАС

Власти Египта на предупреждали израильское руководство об атаке, которую готовили в ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Al-Youm as-Sabia.

Появившиеся в СМИ слухи опроверг источник Al-Youm as-Sabia в египетских властных структурах.

Ранее источники израильской газеты и других СМИ сообщили, что глава разведки Египта Аббас Камель позвонил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху за десять дней до нападения ХАМАС и предупредил об атаке. Камель якобы заявил, что ХАМАС готовит «нечто необычное, ужасающую операцию», которая «вот-вот начнется со стороны сектора Газа».

Источник в египетской разведке сообщил Ynet, что Камель был «удивлен безразличием», проявленным Нетаньяху к этому предупреждению.