Удары под Брянском и Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 11 октября

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами инфраструктурные объекты в Брянской и Белгородской областях. В Запорожье дрон сбросил взрывное устройство у здания паспортного стола, а в ДНР в результате 24 обстрелов пострадали два мирных жителя. Новые подробности атак ВСУ за минувшие сутки — в материале NEWS.ru.

Топливное хранилище попало под удар в Брянской области

Минобороны РФ отчиталось о ликвидации двух украинских беспилотников самолетного типа в ночь на 11 октября над территорией Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнял, что дроны пытались атаковать объекты в Суражском районе. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел в районе полуночи в поселке Лесное, в 70 километрах от границы с Украиной. Первый беспилотник, летевший на высоте 60 метров, сбили из стрелкового оружия. Второй БПЛА отключили средствами радиоэлектронной борьбы, в результате тот рухнул и взорвался, его обломки попали в одну из пустых цистерн.

Еще один БПЛА упал на территории мужской исправительной колонии № 2. Его обнаружили накануне вечером. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», он переносил 400 граммов взрывчатки с поражающими элементами. В результате никто не пострадал. В Минобороны информацию о данной атаке не комментировали.

Таможенные пункты попали под обстрел в Белгородской области

Дрон-камикадзе сбили в районе приграничного пункта пропуска «Шебекино» в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Также ВСУ выпустили по КПП четыре минометных снаряда. При этом каких-либо повреждений объект не получил.

Также украинский войска атаковали с помощью двух артиллерийских снарядов и дрона-камикадзе село Нехотеевка в Белгородском районе. По данным Telegram-канала Mash, беспилотник был запущен из Харьковской области и упал в районе местного пункта пропуск, повредив вышку сотовой связи. При этом обошлось без пострадавших.

Во второй половине дня накануне 10 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Поповка Краснояружского района. В результате погибла пожилая супружеская пара: мужчина скончался на месте, а его жена — по дороге в больницу. Повреждения получили четыре частных дома. Было нарушено газо- и электроснабжение, к настоящему времени их восстановили.

Под артиллерийские обстрелы также попали села Репяховка, Демидовка, Теребрено и Красный Хутор. Ни в одном из населенных пунктов разрушений и пострадавших не зафиксировано. В Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли минами хутор Марьино. Обошлось также без последствий.

По селу Долгое в Валуйском городском округе прилетело четыре артиллерийских снаряда. Трижды населенный пункт атаковали дронами-камикадзе. Повреждения получил экскаватор местного предприятия, однако из людей никто не пострадал. Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство по окраине села Цаповка в Борисовском районе, однако жертв и разрушений это не повлекло.

Населенные пункты Запорожской и Херсонской областей подверглись атакам ВСУ

Утром 11 октября атаке ВСУ подвергся город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, БПЛА сбросил взрывное устройство в районе паспортного стола на улице Усачева. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Кроме того, по данным Telegram-канала WarGonzo, за последние сутки украинская армия била из артиллерии по населенным пунктам Новопокровка, Вербовое, Нестерянка, Копани, Ильченовка, Очеретоватое, Новопокровка, Новофедоровское и Романовское.

В Херсонской области накануне ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня Новую Каховку. Как сообщал губернатор региона Владимир Сальдо, повреждения получили многоквартирные и частные дома. Из местных жителей никто не пострадал.

24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 24 обстрела со стороны ВСУ (днем ранее — 44).

Обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов, а именно Донецка, Горловки, Гольмовского, Ясиноватой, а также Ясиноватский район. В результате в Куйбышевском районе Донецка повреждения получили четыре частных дома и один объект гражданской инфраструктуры. В Горловке и Мариуполе пострадали два человека.