ЦАХАЛ нанес удар по Исламскому университету в секторе Газа

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по важному оперативному и военному центру террористической организации ХАМАС в секторе Газа — Исламскому университету. Университет использовался как тренировочный лагерь ХАМАС для сотрудников военной разведки, а также для разработки и производства оружия. ХАМАС использовал университетские конференции для сбора средств на терроризм. Университет поддерживал тесные связи с высшим руководством ХАМАС», — говорится в сообщении.