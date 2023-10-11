WP: ХАМАС укрепил оборону Газы на случай наступления Израиля

Палестинская группировка ХАМАС разместила ряд оборонительных заграждений на подступах к сектору Газа на случай начала наземной операции Израиля. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление западного чиновника.
По словам собеседника издания, спецслужбы Иордании и Египта предупредили Израиль о том, что ХАМАС подготовил самодельные взрывные устройства, противотанковое оружие и другие средства защиты на подступах к анклаву. Газета отмечает, что в случае наступления на сектор, опасности будут поджидать израильских военных на каждом шагу. Так, палестинцы смогут вести атаки сквозь лабиринт высотных зданий, размещающих скрытые гарнизоны и заминированные проходы. Под самим городом проходят километры туннелей, в которых могут легко укрываться палестинские боевики, добавляет издание.
Министр обороны еврейского государства Йоав Галант проинформировал во вторник, что израильская армия переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По словам министра, Газа никогда не вернется к тому, чем она была.
Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. По последним официальным данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев 950 человек погибли, свыше 5 тыс. ранены, в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, свыше 2,9 тыс. получили ранения. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.