Израиль начал наносить удары по территории Ливана

Армия Израиля в ответ на запуск ракеты наносит удары по территории Ливана
Армия Израиля в ответ на запуск противотанковой ракеты со стороны Ливана наносит удары по ливанской территории.
Об этом сообщили в израильской армии.
«Армия обороны Израиля в настоящее время атакует территорию Ливана в ответ на зенитный огонь по войскам армии обороны Израиля некоторое время назад», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что с территории Ливана в сторону израильского военного поста запустили противотанковый снаряд.