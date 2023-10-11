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Армия Израиля в ответ на запуск ракеты наносит удары по территории Ливана

Армия Израиля в ответ на запуск противотанковой ракеты со стороны Ливана наносит удары по ливанской территории.

Израиль начал наносить удары по территории Ливана
© globallookpress.com

Об этом сообщили в израильской армии.

«Армия обороны Израиля в настоящее время атакует территорию Ливана в ответ на зенитный огонь по войскам армии обороны Израиля некоторое время назад», — говорится в сообщении.

Армия Израиля заявила о пуске противотанкового снаряда с территории Ливана

Ранее стало известно, что с территории Ливана в сторону израильского военного поста запустили противотанковый снаряд.