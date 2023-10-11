МИД Палестины опубликовал спутниковые кадры разрушений в секторе Газа - на них видны обломки уничтоженных израильской авиацией жилых домов, сообщает РИА Новости. "Спутниковые снимки демонстрируют масштабы крупных разрушений, вызванных интенсивными израильскими налетами на жилые районы и кварталы в секторе Газа с начала агрессии", - указано в сообщении. До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что более не будет предупреждать мирных жителей Газы о предстоящем авиаударе по дому. Ранее на телефоны местных жителей приходили сообщения, а после этого в назначенный для уничтожения дом прилетала "болванка" - не снаряженный взрывчаткой боеприпас. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по отделениям банков, используемых ХАМАС, а также по штабу командира северной бригады движения в секторе Газа. Кроме того, целями ЦАХАЛ стали оперативные командные центры ХАМАС и группировки "Исламский джихад".