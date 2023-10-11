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Армия Израиля заявила о пуске противотанкового снаряда с территории Ливана

В армии Израиля заявили, что с территории Ливана в сторону израильского военного поста запустили противотанковый снаряд.

Армия Израиля заявила о пуске противотанкового снаряда с территории Ливана
© globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении армии в Telegram.

«Некоторое время назад с территории Ливана был обнаружен противотанковый огонь в направлении военной позиции недалеко от Арабской Эль-Арамши на ливанской границе», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что два израильских солдата погибли при обстрелах на границе с Ливаном.