Армия Израиля заявила о пуске противотанкового снаряда с территории Ливана
В армии Израиля заявили, что с территории Ливана в сторону израильского военного поста запустили противотанковый снаряд.
Об этом говорится в сообщении армии в Telegram.
«Некоторое время назад с территории Ливана был обнаружен противотанковый огонь в направлении военной позиции недалеко от Арабской Эль-Арамши на ливанской границе», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что два израильских солдата погибли при обстрелах на границе с Ливаном.