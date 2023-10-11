Армия обороны Израиля впервые за 17 лет использовала РСЗО M-270
Армия обороны Израиля впервые с 2006 года использовала РСЗО М-270 при ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованной в ее официальном Telegram-канале.
"Впервые с 2006 года были использованы РСЗО М-270, с помощью которых были нанесены удары по военным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. При обстреле использовались высокоточные ракеты большой дальности типа Lance", - говорится в сообщении.