Израильская журналистка отказалась от слов про обезглавленных ХАМАС детей

Израильская журналистка Николь Зедек признала, что распространила информацию о 40 убитых младенцах в общине Кфар-Аза без основательных доказательств. Об этом она написала в своем аккаунте в X.

Напомним, что ранее телеканал i24NEWS сообщил, что волонтеры из израильской спасательной организации ZAKA обнаружили тела около 200 убитых жителей кибуца Кфар-Аза. В публикации утверждалось, что среди убитых были около 40 детей и младенцев, часть из которых была обезглавлена.

Зедек рассказала, что о мертвых младенцах ей рассказали военные. Она призналась, что не проверила информацию и дала ее в своем сюжете.

«Точное число погибших до сих пор неизвестно, поскольку военные продолжают обходить дом за домом и находят новых жертв среди израильтян», — пояснила Зедек в публикации.

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