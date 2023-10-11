Индия отправила Армении ракетные установки

Индия отправила первую партию обновленных реактивных систем залпового огня Pinaka MK-1ER неназванному заказчику. Как пишет Udaipur Kiran, ракетные установки, скорее всего, отправились в Армению, которая стала их первым покупателем, разместив многомиллионный заказ.

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Отправку партии ракетных систем в своих соцсетях освещал Артиллерийский завод Амбаджхари (OFAJ).

«OFAJ успешно зарекомендовал себя на мировой арене благодаря Pinaka Rocket, отметив отправку первой партии усовершенствованной ракеты MK-1ER», - подчеркивается в сообщении.

В сентябре 2022 года Армения заказала у индийского предприятия пусковые установки, ракеты и сопутствующее оборудование Pinaka на сумму 245 миллионов долларов.

Udaipur Kiran отмечает, что ракеты Pinaka MK-1 ER могут атаковать наземные цели на расстоянии около 45 километров. Сейчас разрабатывается еще более дальнобойная ракета - Pinaka MK-2ER, которая позволит поражать цели на расстоянии более чем в 120 километров.