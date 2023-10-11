Правительство Бельгии приняло решение направить Киеву снятые с вооружения самолеты F-16 к 2025 году. Об этом сообщила в эфире телеканала RTL министр обороны Бельгии Людивин Дедондер перед открывающейся в Брюсселе встречей министров обороны НАТО и заседанием контактной группы по поставкам оружия на Украину.

"Правительство Бельгии приняло решение поставить Украине самолеты F-16 к 2025 году", - сказала она, не уточняя, о каком количестве самолетов идет речь.

В свою очередь глава МИД королевства Аджа Лябиб написала на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter), что правительство приняло это решение после тщательного анализа.

В настоящее время на вооружении ВВС Бельгии стоят 43 самолета F-16, которые были поставлены в 80-х годах прошлого века и неоднократно проходили модернизацию.

Бельгия 7 лет назад заключила с США контракт на поставку 34 F-35 для замены устаревших самолетов, начало поставок ожидается в 2025 году, он будет поэтапным.