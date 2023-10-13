Вооруженные силы Украины (ВСУ) для усиления группировки в Авдеевке перебросили резервные силы с артемовского направления. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
"По нашим данным, противник перебросил резервные силы с артемовского направления на авдеевское", - сказал Гагин.
Он отметил, что это не повлияет на наиболее горячие участки фронта. "Поступок опрометчивый и почти бесполезный. Перетаскивание резервов с направления на направление не приведет к победам, а лишь породит новые потери личного состава", - добавил советник.
Гагин уточнил, что российские силы продолжают наносить удары по украинским позициям в Авдеевке.
Во вторник Гагин сообщал ТАСС, что ВСУ покинули ряд позиций на первой линии обороны у Авдеевки на контролируемой Украиной части региона. Как сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подразделения украинских войск в Авдеевке находятся в очень сложной ситуации. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в свою очередь обвинил руководство ВСУ в слабости.