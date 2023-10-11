Минобороны РФ получило партию танков Т-90М и Т72Б3М с допзащитой

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (входит в состав концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации "Ростех") поставила Минобороны РФ партию танков Т-90М "Прорыв" и Т72Б3М с дополнительной защитой. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ по случаю 87-летия предприятия.

"В канун своего дня рождения "Уралвагонзавод" передал в войска очередной эшелон с бронетехникой. Вооруженные силы РФ получили от танкостроителей новые Т-90М "Прорыв", а также Т-72Б3М с дополнительной защитой. Вопросы по обеспечению потребностей Вооруженных сил России в надежной и высокоэффективной технике удается своевременно решать благодаря работе координационного совета при правительстве Российской Федерации", - сообщили там.

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Как отметили в УВЗ, танки впервые были погружены на вагон-платформу 13-192-01, разработанную Уральским конструкторском бюро вагоностроения (в составе УВЗ входит в Ростех) и изготовленную на "Уралвагонзаводе".Эта платформа - основное изделие подвижного состава в портфеле заказов УВЗ. Она универсальна и предназначена для перевозки длинномерных, штучных, пакетированных и сыпучих грузов, лесоматериалов и металлоконструкций. Она в первую очередь разрабатывалась для перевозки тяжелой гусеничной и колесной военной техники и может принимать машины массой до 65 тонн.

По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, Т-72Б3М и Т-90 являются самыми востребованными танками и отлично зарекомендовали себя в зоне проведения СВО. "Также хочу отметить труд конструкторов и инженеров предприятия, которые продолжают совершенствовать бронетехнику с учетом опыта ее боевого применения. Именно эта работа помогает нашим военнослужащим успешно выполнять все поставленные перед ними задачи", - привели его слова в пресс-службе УВЗ.

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Т-72Б3М - модернизированная версия танка Т-72Б3, получившая новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора. Броня боевой машины усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт".