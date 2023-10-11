Politico: НАТО придется «разорваться» ради помощи Украине и Израилю

Странам НАТО придется разделить свои усилия ради военной поддержки одновременно и Израиля, и Украины, пишет Politico. На этой неделе альянс планировал сосредоточить свое внимание на Украине, но затем началась война Израиля и ХАМАС.

Министры обороны, 11 октября прибывшие в Брюссель на встречу НАТО, рассчитывали потратить свое время на поддержку Украины. Вместо этого они обнаружили, что их разведывательные брифинги полны информации о регионе, почти забытом за последние два года, - Ближнем Востоке, отмечает Politico.

Видео дня

Издание отмечает, что союзники по НАТО сталкиваются с «новым ощущением безотлагательности решения израильско-палестинского конфликта». Выбор времени при этом оказался неудачным для украинцев, которые стремятся активизировать больше поддержки со стороны альянса.

Александр Мережко, глава комитета Верховной рады по внешней политике, признал, что в Киеве есть опасения по поводу того, сможет ли Запад сосредоточиться на украинском кризисе, одновременно занимаясь войной Израиля и ХАМАС.

«Да, такие опасения есть. Но в то же время я думаю, что в конечном итоге это не будет проблемой, потому что США - такая мощная страна в экономическом и военном плане», - подчеркнул Мережко.

Позиция Белого дома заключается в том, что США могут справиться с двумя региональными кризисами одновременно, но внутри страны уже усиливаются голоса скептиков в отношении помощи Украине, отмечает Politico. Сенатор-республиканец, союзник экс-президента Дональда Трампа Джош Хоули заявил, что Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой, поэтому любое финансирование Украины должно быть немедленно перенаправлено в Израиль.

Встреча министра НАТО 11 октября начнется с обсуждения того, какое оружие предоставить Украине. Упор будет сделан на противовоздушную оборону и боеприпасы, рассказала представитель США при НАТО Джулианна Смит.