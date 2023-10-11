Шойгу поручил удвоить производство самолетов Ан-124 в Ульяновске

«Кроме того, мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов», - заявил глава российского военного ведомства.