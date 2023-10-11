Мобилизация: последние новости на сегодня 11 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 октября 2023, в материале «Рамблера».

Военным вручили награды за отражение атак украинских ДРГ на левом берегу Днепра

Российским бойцам вручили награды за отражение атак диверсантов Украины на левом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщает ТАСС.

Бойцов наградил заместитель главы Министерства обороны России Виктор Горемыкин.

Офицеры и солдаты получили медали «За отвагу», а также ведомственные медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.

Горемыкин поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

На Камчатке для семей участников СВО из Быстринского района расширят меры поддержки

Для жителей Быстринского района Камчатки расширят перечень мер поддержки членов семей участников специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Часть из них будет направлена на помощь в подготовке хозяйств к зиме. Выделять по 10 тысяч рублей будут на проведение ремонтных работ, на приобретение дров.

С октября на Камчатке расширяется перечень лиц, которые могут претендовать на получение бесплатных земельных участков. В список вошли не только супруги, но и дети и родители участников специальной военной операции.

В Ленобласти героям СВО начнут раздавать землю с 1 июня

Реализация закона о бесплатном предоставлении земельных участков военнослужащим, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции, начнется на территории Ленинградской области с 1 июня, сообщает ТАСС.

Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко, будет выдаваться земельный сертификат на получение земельного участка от 6 до 12 соток - в зависимости от района. Каждый из них принимает собственное постановление о размере земельного участка.