СМИ: взрывы произошли в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram. "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах. Будьте осторожны! Находитесь в укрытии!" - говорится в сообщении.

Других подробностей не сообщается. 8 октября назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что транспортная база и предприятие в результате взрыва получили повреждения в подконтрольной Киеву части региона. С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.