Спецоперация на Украине 11 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 октября 2023 года.

ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

Армия России выбила противника с нескольких позиций на Времевском направлении в Запорожской области, сообщает «Взгляд».

Украинские военные потеряли десять опорных пунктов. В результате российских контратак на Времевском направлении боевики бежали.

ВС России значительно продвинулись на этом участке фронта.

Российская армия прорвала оборону ВСУ на северном фланге Авдеевского направления

Российские бойцы прорвали оборону противника на северном фланге Авдеевского направления, сообщает «Вечерняя Москва».

В настоящее время военные России ведут бои на окраине населенного пункта – украинские военные отступают.

Также Вооруженные силы РФ нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского направления. Ситуация движется к созданию авдеевского котла.

Российские войска поразили командные пункты ВСУ в ЛНР и Запорожской области

Россия поразила командные пункты украинской армии в районе села Серебрянка в ЛНР и возле Одаровки в Запорожской области, сообщает «Газета.ру».

До этого российские бойцы ударили по обстреливавшей Донецк артиллерии Вооруженных сил Украины. Авиация России, гаубицы, реактивные системы залпового огня и танки продолжали работать с 5 часов утра в районе Авдеевки.