РСЗО "Град" уничтожили опорный пункт на краснолиманском направлении

"В ходе боевого дежурства расчеты РСЗО БМ-21 "Град" получили от арткорректировщиков координаты выявленных опорного пункта и минометного расчета противника. Прибыв на огневую позицию, артиллеристы провели развертывание установки в боевое положение и нанесли удар реактивными 122-мм снарядами по опорному пункту. Сменив позицию, они нанесли второй удар по позициям минометов с расчетом украинских националистов", - рассказали в ведомстве.