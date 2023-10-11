РСЗО "Град" уничтожили опорный пункт на краснолиманском направлении

РСЗО "Град" уничтожили опорный пункт и минометчиков ВСУ на краснолиманском направлении
Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт и минометные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе боевого дежурства расчеты РСЗО БМ-21 "Град" получили от арткорректировщиков координаты выявленных опорного пункта и минометного расчета противника. Прибыв на огневую позицию, артиллеристы провели развертывание установки в боевое положение и нанесли удар реактивными 122-мм снарядами по опорному пункту. Сменив позицию, они нанесли второй удар по позициям минометов с расчетом украинских националистов", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что после выполнения задачи по поражению целей артиллеристы выполнили противоогневой маневр, покинув позиции проведения пусков.
"Слаженная работа реактивной артиллерии и подразделений беспилотной авиации ЦВО позволяет наносить оперативное огневое поражение по выявленным целям и поддерживать действия штурмовых подразделений группировки в ходе активной обороны в своей зоне ответственности", - добавили в министерстве.