Израиль нанес удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане

ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в "террористическом центре" ХАМАС
Истребители Израиля нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую армию обороны.
Это является «террористическим центром» ХАМАС. С этой целью в воздух были подняты десятки истребителей. Это третий удар в данном районе за последние сутки, в ходе которого израильские военные уничтожили более 450 целей.
В армии заявляют, что из района Аль-Фуркан «направляется большое количество терактов против Израиля».
Тем временем, американские власти должны поддерживать Израиль, который при ряде условий может потерпеть поражение, сообщил бывший конгрессмен США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.
По его словам, без поддержки Вашингтона Израиль будет полностью разбит, если поддерживаемая Ираном «Хезболла» начнет продолжительную кампанию террора, в то время, когда Иерусалим воюет с ХАМАС. Эксперт выразил обеспокоенность тем, что, потеряв Израиль, США могут проиграть Китаю за влияние на Ближнем Востоке.