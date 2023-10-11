Израиль нанес удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане

Истребители Израиля нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую армию обороны.

Это является «террористическим центром» ХАМАС. С этой целью в воздух были подняты десятки истребителей. Это третий удар в данном районе за последние сутки, в ходе которого израильские военные уничтожили более 450 целей.

В армии заявляют, что из района Аль-Фуркан «направляется большое количество терактов против Израиля».

Тем временем, американские власти должны поддерживать Израиль, который при ряде условий может потерпеть поражение, сообщил бывший конгрессмен США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.