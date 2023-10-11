В США увидели угрозу в уничтожении авиации ВСУ новым оружием России

Беспилотный летательный аппарат был начинен взрывчаткой, когда уничтожил украинский штурмовик на земле. Это произошло на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Это второй за три недели удар беспилотника по военному самолету Украины, припаркованному в Долгинцево. Авиабаза Кривой Рог находится в 72,4 км от линии фронта на юге Украины. По данным издания, «Ланцет», нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон версии «Изделие-53». Он заменил версию «Изделие-51». Его отличие – дальность полета.