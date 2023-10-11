В США увидели угрозу в уничтожении авиации ВСУ новым оружием России
Киев столкнулась с серьезной угрозой из-за новой версии дрона «Ланцет» Российского производства, поразившего штурмовик Су-25 Украины, сообщает Forbes.
Беспилотный летательный аппарат был начинен взрывчаткой, когда уничтожил украинский штурмовик на земле. Это произошло на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Это второй за три недели удар беспилотника по военному самолету Украины, припаркованному в Долгинцево. Авиабаза Кривой Рог находится в 72,4 км от линии фронта на юге Украины. По данным издания, «Ланцет», нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон версии «Изделие-53». Он заменил версию «Изделие-51». Его отличие – дальность полета.
Новая версия дрона представляет серьезную угрозу для Украины, а командование армией, судя по всему, не извлекло урок из уничтожения этим беспилотником украинского МиГ-29 19 сентября. Если украинская армия не будет прятать свои самолеты, то она может терять «драгоценную» авиацию из-за российских дронов.
Они также должны усилить противовоздушную оборону ближнего действия над своими передовыми базами, говорится в статье.