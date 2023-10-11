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Армия Израиля нанесла удар по террористическому центру ХАМАС

Израильская армия ударила истребителями по 70 объектам в районе города Дарадж-Туффа, который используется боевиками ХАМАС в качестве террористического центра. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Армия Израиля нанесла удар по террористическому центру ХАМАС
©  Getty Images

«Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа», — говорится в сообщении. Предполагается, что террористический центр группировки ХАМАС находится именно в этом районе.

Ранее в Минздраве Палестины сообщали, что число погибших в результате конфликта между ХАМАС и Израилем достигло 830 человек. Более четырех тысяч людей пострадали, добавляет RT.