Пентагон ответил на вопрос об отправке второго авианосца в Средиземное море
Министерство обороны Соединенных Штатов продолжит оценивать варианты размещения своих сил в Средиземном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона, который прокомментировал возможность отправки туда второго авианосца.
По словам представителя военного ведомства, министр обороны продолжит анализировать планы по размещению кораблей «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр», чтобы поддерживать необходимый баланс морских возможностей на театрах и поддерживать приоритеты нацбезопасности США.
Отмечается, что ударная группа во главе с «Эйзенхауэром» отправится в ближайшие недели. Авианосец будет участвовать в учениях под эгидой европейского командования Минобороны США.
«Джеральд Форд» с ударной группой 10 октября прибыл в восточную часть Средиземного моря. Это произошло на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Как заявили американские военные, преследуется цель сдержать любого игрока, «стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны». Прибытие авианосца также призвано послужить «мощным сигналом сдерживания на случай, если какая-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившейся ситуацией».