В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов

Американский самолет доставил первую с начала обострения конфликта партию боеприпасов в Израиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской Армии обороны.

Лайнер приземлился вечером на базе Набатим. Современные боеприпасы рассчитаны на возможность нанесения значительных ударов и организацию дополнительных сценариев. Армия обороны выразила благодарность за американскую поддержку и помощь израильским военным «в целом в этот трудный период».

Тем временем, ливанское движение «Хезболла» фактически открыло второй фронт на севере Израиля, заявил профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности Эфраим Инбар. По его словам, в настоящее время ситуация пока находится под контролем, однако обострение возможно в любой момент.