Конфликт между Израилем и Палестиной: новости на вечер 10 октября

Конфликт между Израилем и Палестиной снова разгорается. Стороны подсчитывают количество потерь. «Рамблер» собрал последние новости к этому часу.

США: поддержка Израиля

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Соединенные Штаты готовы направить в ближневосточный регион Средиземного моря дополнительные силы в случае необходимости, заявил президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден заявил, что не менее 14 американцев погибли в Израиле с начала обострения.

Вашингтон уверен, что ему хватит сил на поддержку Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Президент США Джо Байден заявил, что намерен в срочном порядке проработать с Конгрессом выделение средств на нужды Израиля.

По словам Байдена, его администрация была в контакте с Конгрессом на протяжении всего палестино-израильского конфликта.

Боевые действия

Израильские спецслужбы ведут перестрелку с бойцами ХАМАС около города Ашкелон на юго-западе Израиля, пишет газета Haaretz.

Реакция Палестины

МИД Палестины обвинил Израиль в применении запрещённых международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором, в канале «Хезболлы» опубликовали видео, предположительно, с их использованием;

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта.

Цели, задачи и требования ХАМАС

Группировка ХАМАС заявила, что целью ее атак является Тель-Авив.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства для поддержки сектора Газа.

«Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) объявили, что несут ответственность за ракетный удар, нанесенный по территории Израиля из района Эль-Клейла на юге Ливана.

Количество погибших

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 900, среди них 260 детей и 230 женщин, пострадали 4,5 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.

В зоне палестино-израильского конфликта погибли четверо россиян. Один из погибших - 47-летний уроженец Балтийска Денис Беленький.

По данным посольства Израиля в США, в результате атак ХАМАС погибло 1 008 человек, по меньшей мере 3 418 получили ранения.

Россия о конфликте

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе беседы главы государств обсудили резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием конфликта, сейчас сторонам важно сохранять сдержанность, важно, чтобы в процессе урегулирования участвовали те, кто обладает политической волей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин.

Германия осуществит в ближайшие четверг и пятницу эвакуационные рейсы из Израиля. Всего запланировано 8 рейсов, следует из публикации. Их произведет авиакомпания Lufthansa.