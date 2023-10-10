Конфликт между Израилем и Палестиной: новости на вечер 10 октября
Конфликт между Израилем и Палестиной снова разгорается. Стороны подсчитывают количество потерь. «Рамблер» собрал последние новости к этому часу.
США: поддержка Израиля
Соединенные Штаты готовы направить в ближневосточный регион Средиземного моря дополнительные силы в случае необходимости, заявил президент США Джо Байден.
Президент США Джо Байден заявил, что не менее 14 американцев погибли в Израиле с начала обострения.
Вашингтон уверен, что ему хватит сил на поддержку Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Президент США Джо Байден заявил, что намерен в срочном порядке проработать с Конгрессом выделение средств на нужды Израиля.
По словам Байдена, его администрация была в контакте с Конгрессом на протяжении всего палестино-израильского конфликта.
Боевые действия
Израильские спецслужбы ведут перестрелку с бойцами ХАМАС около города Ашкелон на юго-западе Израиля, пишет газета Haaretz.
Реакция Палестины
МИД Палестины обвинил Израиль в применении запрещённых международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором, в канале «Хезболлы» опубликовали видео, предположительно, с их использованием;
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта.
Цели, задачи и требования ХАМАС
Группировка ХАМАС заявила, что целью ее атак является Тель-Авив.
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства для поддержки сектора Газа.
«Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) объявили, что несут ответственность за ракетный удар, нанесенный по территории Израиля из района Эль-Клейла на юге Ливана.
Количество погибших
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 900, среди них 260 детей и 230 женщин, пострадали 4,5 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.
В зоне палестино-израильского конфликта погибли четверо россиян. Один из погибших - 47-летний уроженец Балтийска Денис Беленький.
По данным посольства Израиля в США, в результате атак ХАМАС погибло 1 008 человек, по меньшей мере 3 418 получили ранения.
Россия о конфликте
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе беседы главы государств обсудили резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.
Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием конфликта, сейчас сторонам важно сохранять сдержанность, важно, чтобы в процессе урегулирования участвовали те, кто обладает политической волей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин.
Германия осуществит в ближайшие четверг и пятницу эвакуационные рейсы из Израиля. Всего запланировано 8 рейсов, следует из публикации. Их произведет авиакомпания Lufthansa.
Около 200 голландцев смогут покинуть Израиль в ближайшие дни, сообщила и.о. главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот. В среду, 11 октября, в Израиль будет направлен военный самолет, а в четверг, вероятно, самолет компании KLM.