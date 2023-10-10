СМИ: Израиль обстреляли из минометов со стороны Сирии

Боевики обстреляли территорию Израиля со стороны Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

В пресс-службе пояснили, что инцидент произошел вечером, 10 октября, на открытой местности недалеко от Рамат-Магашима.

Предположительно, удар был нанесен из минометов. О погибших и пострадавших не сообщается.

Отмечается, что это первый подобный инцидент в ходе очередного конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, что Израиль граничит с Египтом, Ливией, Сирией, сектором Газа и Иорданией. В первые дни противостояния удары по территории страны наносились из Газы, а также с ливийской территории.