Белый дом объяснил отправку авианосца на Ближний Восток

«Мы отправляем туда авианосец не ради ХАМАС, а для того, что отправить ясное сообщение о сдерживании для третьих стран или негосударственных акторов, которые могут желать расширения эскалации», — объяснил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.