Байден заявил, что готов отправить на Ближний Восток дополнительные силы
Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом готов отправить на Ближний Восток дополнительные военные силы, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Байден сделал во время своего выступления в Белом доме, которое было посвящено ситуации в Израиле. Кроме того, американский президент предостерёг другие страны от попыток воспользоваться ситуацией в регионе.
«Мы готовы при необходимости привлечь дополнительные силы. И позвольте мне еще раз сказать: любая страна, любая организация, любой, кто думает о том, чтобы воспользоваться этой ситуацией, у меня одно слово: нет», — заявил он.
7 октября боевое крыло палестинского движения ХАМАС организовало крупномасштабную атаку на Израиль. Позже власти Израиля официально объявили о переходе в состояние войны