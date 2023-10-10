"Исламский джихад" сообщает о крупной ракетной атаке по Тель-Авиву

Боевое крыло радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" - "Бригады аль-Кудс" - выступило с утверждением о проведенной ею массированной бомбардировке израильских городов Тель-Авив, Ашкелон и Сдерот. Об этом передал телеканал Al Jazeera.