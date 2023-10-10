Пушилин рассказал об обстрелах ВСУ территории ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 19 обстрелов территории Донецкой народной республики (ДНР), выпустив суммарно 66 боеприпасов. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в Telegram.

По его словам, под огнем противника оказались Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки и Ясиноватский район.

В результате обстрела в Горловке пострадал мужчина 1945 года рождения, а в Мариуполе на боеприпасе подорвался мужчина 1969 года рождения. Его доставили в больницу.

Кроме того, взрывы повредили четыре домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Также в Петровском районе ВСУ был поражен объект энергетики.