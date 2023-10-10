Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов

МИД Палестины заявил, что вооруженные силы Израиля применили в районе Аль-Карама боеприпасы с белым фосфором — этот вид вооружения запрещён частью международного сообщества, как чрезвычайно негуманный. Об этом палестинское ведомство сообщило в Twitter.

«Израильские оккупационные силы применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе аль-Карама в секторе Газа», — сообщили в МИД Палестины.

К заявлению также приложено короткое видео. На нём можно увидеть разрушенное здание в дыму, а также несколько горящих частиц — предположительно, результат обстрела.